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Haberler Çanakkale Çanakkale'de yüzlerce yıllık bayram geleneği! İnsan zinciri oluştu

Çanakkale'de yüzlerce yıllık bayram geleneği! İnsan zinciri oluştu

Çanakkale'nin Yenice İlçesi Akçakoyun Köyü'nde yüzlerce yıllık bayram geleneği yaşatılmaya devam ediliyor. Bayram namazı sonrasında köy meydanında toplanan cemaat adeta insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

İHA

09.07.2022, 09:46

Çanakkale'nin Yenice İlçesi Akçakoyun Köyü'nde kılınan bayram namazı sonrasında cemaat köy meydanında yüzlerce yıllık geleneği tekrarlayarak insan zinciri oluşturup bayramlaştı.

Çanakkale’de yüzlerce yıllık bayram geleneği! İnsan zinciri oluştu

Akçakoyun Köy Camiinde Kurban Bayramı için namazda buluşan köylüler namaz sonrasında köy meydanında bir araya geldi. Köy kurulduğundan bu yana yüz yıllardır her bayram yapılan Bayram Halkası denilen adet gerçekleştirildi.

Çanakkale’de yüzlerce yıllık bayram geleneği! İnsan zinciri oluştu

Önce köyün büyükleri meydanda yerlerini aldıktan sonra insan zinciri oluşturarak yüzlerce kişi bayramlaşmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren bayramlaşma geleneğinde tüm köy halkı bir araya gelerek bayramlaştı.

Çanakkale’de yüzlerce yıllık bayram geleneği! İnsan zinciri oluştu

Gelenek hakkında bilgi veren Köy İmamı Mehmet Er "Bayramlaşma her sene yapılır geleneksel olarak. Köyün kuruluşundan bu güne kadar yapılır. Adet olarak gelen bir yetenek. Devamlı yapılır. Sonunda ise duamızı yaparız."dedi.

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