Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde şok gelişme

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki çiftliğinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Ön otopsi sonucu işadamı Arıkan'ın 62, şoförünün 38 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Gözaltına alınan olayın faili Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya suçlamaları kabul etmedi.

Ufuk Akçekaya

KAMERALARI ÇALIŞTIRMAMIŞ

İddiaya göre Nazmi Arıkan birkaç yıl önce işlerini oğluna devredip arazisine çiftlik kurdu, ev yaptırdı. Arıkan, şoförü ile bayramdan bir gün önce çiftliğe geldi. Bölgenin sakin olduğunu söyleyip kamera sistemini çalıştırmayan Arıkan, önceki gün çiftlik veterineri ve şoförüyle balık yedi.

24:00'te veteriner hekim çiftlikten ayrıldı. Ertesi sabah Arıkan evden çıkmayınca kahya Murat Gülme eve girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Olay yeri inceleme ekipleri, Arıkan ile Eker'in defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İncelelerde Tokatspor Kulübü Başkanı ve eğitim kurumları sahibi Ufuk Akçekaya'nın olay mahalline geldiği, Nazmi Arıkan ile alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu, cinayet ardından başka bir ile kaçtığı belirlendi. Şüpheli kıskıvrak yakalandı.

PAYLAŞIM YAPMIŞ

UFUK Akçekaya'nın olay sabahı ise sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı. Akçekaya, 6 gün önce sosyal medyadan yaptığı bir başka paylaşımda ise Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları olarak kendisiyle yapılan lisans anlaşmasının iptal edildiğine dair yazı paylaşımı yaptı.

SUAT SALGIN