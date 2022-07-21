Assos Antik Limanı açıldı

ASSOS Antik Liman'a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ile taş parçaları depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı. 'afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı 2021'in Nisan ayında ziyaretçilere kapatıldı. 15 ay boyunca kapalı kalan bölgede kaya ıslahı çalışmaları yapıldı. Çanakkale Troya Müzesi ile Assos Kazıları Başkanlığı arkeologları gözetimindeki çalışmaların sona erdiği belirtilmesiyle bölgedeki otel, pansiyon, kamp, restoran, gibi tesisler, faaliyete başladı.

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