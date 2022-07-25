Alev alan otomobilin girdiği orman da yandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bariyere çarpıp ormana dalan otomobil alev aldı. Ormana da sıçrayan alevler güçlükle kontrol altına alındı. Evren Obir (35), kullandığı otomobille Öğretmenin Yeri mevkiinde dün saat 14.00 sıralarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlerin başlangıç noktasına çarpıp, ormana daldı. Otomobilin motor kısmı alev alırken, kendi imkanları ile otomobilden çıkan sürücü, eşi Özlem Obir (32) ve oğlu Ediz Obir (3) ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alev alan otomobile ilk müdahale yangın tüpleriyle yapılırken, ormana da sıçrayan alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



■ SUAT SALGIN

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