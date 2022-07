Çünkü her sene sorun yapan bir zararlı değil. Literatür bilgileri bu böceğin 5 ya da 10 yılda ortalama salgın yaptığını gösteriyor. Her sene salgın yapan bir böcek değil. Sahada çok değişik tespitlerde bulunduk. Yüzlerce tarlayı gezerek, her gün araziye çıkarak, çok farklı veriler elde etmeye ve nasıl bir çözüm ve mücadele yöntemi geliştireceğimizle alakalı beyin fırtınası yaptık" dedi.