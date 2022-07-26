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Haberler Çanakkale TIR’ın altında kalan yaya yaşamını yitirdi

TIR’ın altında kalan yaya yaşamını yitirdi

26.7.2022

TIR’ın altında kalan yaya yaşamını yitirdi
ÇANAKKALE'NİN Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı Sami Çatan yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Küçükkuyu belde merkezinde meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir istikametine giden Mevlüt Akkaya yönetimindeki çekici ve buna bağlı yarı römorklu TIR, Küçükkuyu belde merkezindeki trafik ışıkları noktasında yolun karşısına geçmeye çalışan Sami Çatan'a çarptı. Hastaneye kaldırılan Çatan, kurtarılamadı. TIR sürücüsünün jandarma tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. ■ SUAT SALGIN
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