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Haberler Çanakkale Çoban ve keçisi su kuyusunda ölü bulundu

Çoban ve keçisi su kuyusunda ölü bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çoban 73 yaşındaki Hamit Kuru, köy merasındaki su kuyusunda keçisiyle ölü bulundu.

DHA

27.07.2022, 18:13

Çoban ve keçisi su kuyusunda ölü bulundu

Olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Çamkalabak köyünün Çamtepe Mahallesi'nde çoban Hamit Kuru, hayvanlarını otlatmak için köy merasına gitti. Yakınları Kuru'dan o saatten sonra bir daha haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri ve yakınları, Kuru'nun bölgedeki bir su kuyusunda, keçisiyle cansız bedenini buldu. Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kuru'nun cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Hamit Kuru'nun keçisini kurtarmak isterken kuyuya düşmüş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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