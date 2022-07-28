Bisikletli düğün konvoyu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Serap Özçelik (32) ve Sabri Yurdakul (32) çifti, gelin aracı olarak kullandıkları bisikletleriyle düğün konvoyu oluşturdu. Arkadaşları da çifte, bisikletleriyle eşlik etti.

Sabri Yurdakul arkadaşları ile birlikte düğün öncesi gelini almak için Biga ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Ekinci Sokak'taki gelin evine gittiler. Gelin evinde gelenekler eşliğinde gelini alan damat tarafı daha sonrasında gelin konvoyunu balonlarla süslenen bisikletler eşliğinde gerçekleştirdi.

Serap Özçelik yaptığı açıklamada, "Bisiklet hayatımızın bir parçası. Bugün de arkadaşlarımız yanımızda olsun istedik. Gelin konvoyunu arkadaşlarımız ile birlikte düzenlediğimiz için çok heyecanlıyız" dedi. ■ SUAT SALGIN