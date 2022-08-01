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Çanakkale'de orman yangını! İlk müdahale 13 dakika içinde

Son dakika... Çanakkale'nin Biga ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulundu ve yangını kontrol altına aldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilk müdahalenin 13 dakika içinde gerçekleştirildiğini açıkladı.