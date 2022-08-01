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Haberler Çanakkale Çanakkale'de orman yangını! İlk müdahale 13 dakika içinde

Çanakkale'de orman yangını! İlk müdahale 13 dakika içinde

Son dakika... Çanakkale'nin Biga ilçesinde, belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahalede bulundu ve yangını kontrol altına aldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, yangına ilk müdahalenin 13 dakika içinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

AA

01.08.2022, 14:21 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022, 14:25

Çanakkale’de orman yangını! İlk müdahale 13 dakika içinde

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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