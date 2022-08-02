Bakan Varank’tan Çanakkale için heyecanlandıran açıklama: Orada 80 milyar dolarlık altın ve gümüş yatıyor

İşletme hakkında yetkililerden bilgi alan Varank, altın odasına geçti. Burada altının kıvamını yüksek ısıya dayanıklı elbise ve eldivenleri takarak kontrol eden Varank, potayı devirerek altın ve gümüş madenini döküm kalıbına aktardı.
Varank, daha sonra yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:
"Burası Türkiye'de altın, gümüş üretimi yapan önemli madenlerden bir tanesi. TÜMAD Madencilik, Lapseki'de Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 8'ini gerçekleştiriyor. Bu sene hedef, 3,5 ton altın, 2,5 ton gümüş üretmek. 2000'de Türkiye'de cevherler olmasına rağmen hiç altın üretimi yoktu. Türkiye'nin bütün altını yurt dışından ithal ediliyordu. 2000 yılından sonra madenlerimizin millileştirilmesi politikası çerçevesinde yıllık 42 ton altın üretimi gerçekleştiriyoruz."