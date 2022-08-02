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Haberler Çanakkale Tatil bölgesi Bozcaada'da yangın

Tatil bölgesi Bozcaada'da yangın

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde çıkan otluk yangını söndürüldü. Yangınına ilk belirlemelere göre iş makinesinden çıkan kıvılcımın sebep olduğu öğrenildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

02.08.2022, 17:50 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 17:52

Tatil bölgesi Bozcaada’da yangın

Bozcaada'da bugün saat 15.45 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve belediye itfaiyesine ait araçlar sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen otluk yangınına vatandaşlar da bağlarını suladıkları sulama motorları ve traktörleriyle yardım etti.

Çanakkale Vali Yardımcısı ve Bozcaada Kaymakam vekili Ali Muhiddin Varol, otluk yangınına ilk belirlemelere göre iş makinesinden çıkan kıvılcımın sebep olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Göztepe ve Çayır mevkilerinde kalan bölgede bugün saat 15.45 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) bildirdi. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopter, arazözler ve belediye itfaiyesine ait araçlar sevk edildi.

Yangının ilk belirlemelere göre bir iş makinesinden dolayı çıktığını kaydeden Çanakkale Vali Yardımcısı ve Bozcaada Kaymakam vekili Ali Muhiddin Varol, "İlk bilgilere göre, makine çalışırken kıvılcım sıçraması şeklinde bir ön bilgimiz var. Cumhuriyet Savcılığımız ve kolluk kuvvetlerimiz konuyla ilgili tahkikat gerçekleştiriyor. Yangın kontrol altına alındı, ilave olarak da itfaiye araçları adamıza geliyor. Alanın özelliği dolayısıyla Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü 1 helikopterin yeterli olduğunu değerlendirdi. Gerekirse müdahale etmek için 2 uçak bir helikopter bekliyor" dedi.

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