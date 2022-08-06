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Haberler Çanakkale Çocuklarını plaja götürmeye çıkmışlardı... Karı-koca öldü, çocuklar yaralandı

Çocuklarını plaja götürmeye çıkmışlardı... Karı-koca öldü, çocuklar yaralandı

Çankkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen olay duyanları hüzne boğdu. Gelibolu-Keşan yolu üzerinde saat 11.00 sularında meydana gelen kaza, Muzaffer Özdemir kontrolündeki araca yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia edilen Sebahattin Kıyak'ın kullandığı yabancı plakalı otomobilin çarpmasıyla gerçekleşti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler Muzaffer Özdemir ve eşi Serap Özdemir'in hayatını kaybettiğini, aracın içinde bulunan 3'ü çocukları olmak üzere 5 kişinin yaralandığını bildirdi. Özdemir çiftinin, çocuklarını plaja götürmek için yola çıktıkları öğrenildi.

DHA

06.08.2022, 15:05

Çanakkale'de, kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada Serap- Muzaffer Özdemir çifti hayatını kaybederken, 3'ü çocukları olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Çocuklarını plaja götürmeye çıktıkları yolda... Karı-koca öldü, çocuklar yaralandı

Çiftin, çocuklarını plaja götürürken kazanın olduğu öğrenildi.

Çocuklarını plaja götürmeye çıktıkları yolda... Karı-koca öldü, çocuklar yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gelibolu ilçesi Gelibolu- Keşan yolu Kavakköy kavşağında meydana geldi.

Çocuklarını plaja götürmeye çıktıkları yolda... Karı-koca öldü, çocuklar yaralandı

Gelibolu'dan İstanbul yönüne giden Sebahattin Kıyak'ın kullandığı B lE7414 yabancı plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Muzaffer Özdemir yönetimindeki 34 FC 2491 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Çocuklarını plaja götürmeye çıktıkları yolda... Karı-koca öldü, çocuklar yaralandı

Kontrolden çıkan otomobiller, refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Muzaffer Özdemir ve eşi Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini, 3 çocuklarının da yaralandığını belirledi.

Çocuklarını plaja götürmeye çıktıkları yolda... Karı-koca öldü, çocuklar yaralandı

Yabancı plakalı otomobilin sürücüsü Sebahattin Kıyak ve yanındaki kimliği belirlenemeyen kadın da kazada yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Çocuklarını plaja götürmeye çıktıkları yolda... Karı-koca öldü, çocuklar yaralandı

Serap- Muzaffer Özdemir çiftinin, çocuklarını plaja götürmek isterken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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