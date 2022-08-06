Çocuklarını plaja götürmeye çıkmışlardı... Karı-koca öldü, çocuklar yaralandı

Kontrolden çıkan otomobiller, refüje çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Muzaffer Özdemir ve eşi Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini, 3 çocuklarının da yaralandığını belirledi.