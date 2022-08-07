İki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Çanakkale Gelibolu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Gelibolu'dan İstanbul yönüne giden Sebahattin Kıyak yönetimindeki otomobil, Kavakköy Kavşağı'nda, Muzaffer Özdemir'in otomobili ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özdemir ile aynı araçta bulunan Serap Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Kıyak ile araçlarda bulunan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. ■ SUAT SALGIN

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