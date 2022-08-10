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Haberler Çanakkale Eğlence mekanına alınmayınca polisi yaralamışlardı! 4 kişi tutuklandı

Eğlence mekanına alınmayınca polisi yaralamışlardı! 4 kişi tutuklandı

Çanakkale'de bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 kişi, içeriye alınmayınca çıkan kavgada bir polis yaralanmıştı. Gözaltına alınan 10 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

10.08.2022, 16:43 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022, 16:43

Eğlence mekanına alınmayınca polisi yaralamışlardı! 4 kişi tutuklandı

Çanakkale'de 7 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda, Kemalpaşa Mahallesi Fetvane Sokak'ta bulunan ve "barlar sokağı" olarak bilinen yerde bir eğlence mekanına girmek isteyen 4 erkek, damsız oldukları gerekçesiyle içeri alınmadı. Bir süre kapıdaki güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, sakinleşip oradan ayrıldı.

Daha sonra tekrar eğlence mekanına gelen şahıslar, karşıda bulunan meyhanedeki sandalye, tabak ve bardakları güvenlik görevlilerine fırlatmaya başladı. Güvenlik görevlileri ile taşkınlık çıkaran şahıslar arasında çıkan kavgada olay yerine gelen polis ekiplerinden bir memur da başına aldığı darbe ile yaralanmıştı.

Olay sonrasında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kasten yaralama, mala zarar verme ve görevli memura mukavemet suçlamalarıyla yakalanarak gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük 1 şahıs savcılıktan serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

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