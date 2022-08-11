ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesinde TIR'la çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Gelibolu yönüne giden H.C. idaresindeki TIR, ana yola çıkan Remzi Türker (62) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobildeki sürücü Remzi Türker araçta sıkıştı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Türker, bulunduğu yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Türker, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. ■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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