Katil kocanın öldürme sebebi kan dondurdu

ÇANAKKALE'NİN Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle öldüren Gencay Korur tutuklandı. Cinayetten hemen sonra sosyal medya hesabında 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan cani koca adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin, 'Neden öldürdün' sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" diye cevap verdi. Cani koca, yaptığı paylaşımda, "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine de yer vermişti. ■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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