  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Katil kocanın öldürme sebebi kan dondurdu

Katil kocanın öldürme sebebi kan dondurdu

12.8.2022

Katil kocanın öldürme sebebi kan dondurdu
ÇANAKKALE'NİN Ezine ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini tüfekle öldüren Gencay Korur tutuklandı. Cinayetten hemen sonra sosyal medya hesabında 'Gururlu hissediyor' paylaşımı yapan cani koca adliyeye sevk edildi. Zanlı, gazetecilerin, 'Neden öldürdün' sorusuna, "Haber yapmayın beni. Namussuzluk yaptığı için öldürdüm" diye cevap verdi. Cani koca, yaptığı paylaşımda, "Ayşe Korur Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben namusumu temizledim, herkese duyurulur" ifadelerine de yer vermişti. ■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA