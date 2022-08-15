Çanakkale’deki kazılarda bir ilk! Tam 2 bin 200 yıllık

Antik tiyatrosu, agora, nekropol ve surlarıyla kültürel miras ve zenginlikleri barındıran Assos'ta Roma dönemine ait 2 bin 200 yıllık çeşme yapısı kalıntıları bulundu. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyü sınırları içinde yer alan antik kent, yer üstündeki zenginliğinin yanı sıra kazılarda ortaya çıkarılan Roma ve Bizans dönemi eserleriyle geçmişe ışık tutuyor. Kazı Heyeti Başkanı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan, AA muhabirine, kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumunun desteği ve İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda sürdürdüklerini söyledi.