Sabah akşam yiyor! Boz ayı eriğe doyamadı

Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik, "Kazdağları'nda yaban hayvanlarının türlerini incelemek için foto kapan çalışması yaptık. Bu esnada erik dalı gördük ağaçtan kırılmış. Merak edip baktığımızda ağacın gövdesinde ayı tırnak izlerini gördük. Tabi oraya foto kapan kurduğumuzda bir boz ayının gece ve gündüz gelip hatta dalını kırıp yere attığını yerden nasıl yediğini, bir boz ayının nasıl erik ağacına çıkıp indiğini ve erik yediğini izlemiş olduk" dedi.