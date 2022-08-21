Mardin’deki feci kazada şehit olmuştu! Yahya Ergin Çanakkale’de son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Çanakkale Belediye Başkan vekili Rebiye Ünüvar, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile çevre ilçe ve beldelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.