Çanakkale’de dolu ve fırtına! Çatılar uçtu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok iş yerinde su basması sonucu maddi hasar meydana geldi. Etkili olan fırtına sonucunda bir evin çatısı uçtu ve ilçe merkezinde birçok ağaç devrildi.

Yağış sonrası Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan ilçe merkezinde incelemelerde bulundu. Çan Belediyesi ekipleri tarafından hasar gören işyerlerine hasar tespit raporu tutuldu. Çan Belediyesine bağlı ekipler ilçenin farklı noktalarında temizlik çalışmaları yapıyor.

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Çanakkale'de sağanağın ardından dolu yağışı etkili oldu.

Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde saat 15.00 sularında sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtınanın etkisi ile ağaç dalları kırılırken, ceviz büyüklüğünde dolu yağışı mısır ve ayçiçeği tarlalarında zarara yol açtı.

