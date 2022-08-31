Çanakkale’yi de yüzerek geçti

Çocuk yaşta iki kolunu patoz makinesine kaptırarak engelli olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İstanbul'dan sonra Çanakkale Boğazı'nı 850 yüzücü ile birlikte yüzerek geçti. 24 Ağustos tarihinde 34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları'nda İstanbul Boğazı'nı kolsuz yüzerek geçen Hançerli, dün de 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yıldönümü nedeniyle Çanakkale'de yüzdü. Hançerli, 30 farklı ülkeden 850 yüzücü ile Avrupa'dan Asya'ya yüzdü. Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen iki kolu bulunmayan Başkan Hançerli, "Çanakkale Boğazı'nı ilk defa yüzerek geçtim. Azim, kararlılık ve cesaretle hedeflerimi gerçekleştiriyorum. Çok mutluyum, çok gururluyum" dedi.

■ SUAT SALGIN