Bu mantar günlük 600 lira kazandırıyor!

Ayı mantarlarının kilosunu 60 liradan satan köylüler günlük olarak yaklaşık 600 lira kazanıyorlar. Günde bir kişinin 5 ila 10 kilo mantar toplayabildiğini belirten Osman Sayan, "Kendi köyümüzün meralarında yetişen ayı mantarı dediğimiz mantarı topluyoruz.