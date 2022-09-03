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Haberler Çanakkale Bu mantar günlük 600 lira kazandırıyor!

Bu mantar günlük 600 lira kazandırıyor!

Çanakkale'nin Çan ilçesinde köy meralarında yetiştirilen ayı mantarı (ponçiri) toplayan tüccarlar günlük 600 lira gelir elde ediyor. Çanakkale'de bulunan firmalar ayı mantarlarını iledikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Kilo fiyatları değişkenlik göstermesine rağmen günlük bir kişi 5 ila 10 kilo mantar toplayabiliyor.

İHA

03.09.2022, 11:29 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022, 11:42

Çanakkale'nin Çan ilçesinde köy merasında yetişen ayı mantarlarını toplayarak tüccarlara satan köylüler günlük olarak yaklaşık 600 lira kazanıyor.

Bu mantar günlük 600 lira kazandırıyor!

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kocayayla köyü merasında çıkan ayı mantarlarını köylüler toplayarak gelir elde ediyor.

Bu mantar günlük 600 lira kazandırıyor!

Ayı mantarlarının kilosunu 60 liradan satan köylüler günlük olarak yaklaşık 600 lira kazanıyorlar. Günde bir kişinin 5 ila 10 kilo mantar toplayabildiğini belirten Osman Sayan, "Kendi köyümüzün meralarında yetişen ayı mantarı dediğimiz mantarı topluyoruz.

Bu mantar günlük 600 lira kazandırıyor!

Köyümüze gelen tüccarlara satıyoruz. Kilo fiyatı değişkenlik gösteriyor 50-60 lira. Günlük bir kişi 5 ila 10 kilo mantar toplayabiliyor" dedi.

Bu mantar günlük 600 lira kazandırıyor!

Ayı mantarları Çanakkale'de bulunan firmalar tarafından işlendikten sonra Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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