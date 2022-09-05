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Haberler Çanakkale Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tutuklandı

Midilli'ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi sahilinden sürat teknesi ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçma hazırlığı yaptığı tespit edilen 2 FETÖ şüphelisi ve şüphelilere organizatörlük yapan bir kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA

05.09.2022, 19:06

Midilli’ye kaçma hazırlığındaki 2 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör tutuklandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan haklarında arama kaydı bulunan 2 şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, 2 Eylül tarihinde yapılan operasyonda Ezine ilçesi sahil kesiminde sürat teknesi ile Yunanistan Midilli Adası'na geçme hazırlığında bulunan 2 şüpheliyi ve bu şüphelilere organizatörlük yapan bir kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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