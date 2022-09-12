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Çanakkale'de palamudun tanesi 50 liraya düştü

1 Eylül tarihi itibariyle av yasağının kalkması sonrası balıkçılarda balık çeşidi arttı. Bu sene bol olması beklenen palamudun ise tanesi 50 liraya düştü.

İHA

12.09.2022, 15:06

Çanakkale’de palamudun tanesi 50 liraya düştü

Çanakkale'de 1 Eylül itibari ile av yasağının sona ermesinin ardından balık tezgahlarındaki ürün bolluğu arttı, fiyatlarda ise düşüş yaşandı. Balıkçılar, önümüzdeki günlerde fiyatların daha da düşmesini bekliyor. Öte yandan, 600-700 gramı 90 liraya satılan palamut kiloluk tane adedi 50 liraya düştü.



BALIKÇI ÖĞET: "BİR KİLO ET 40 LİRA"
Çanakkale'de 9 yıldır balıkçılık yapan Onur Öğet, "Av yasağı bitti. Dendiği gibi de oldu. Palamut çok bol deniyordu. Şu anda çok balıkçılık var, Karadeniz'de özellikle. Karadeniz'de zaten bol olduğu için fiyatlar düşüyor. İnşallah da böyle devam eder. İnşallah daha da düşecek. En fazla 40 liraya düşer ama balığın bir tanesi bir kilo geliyor. Bir kilo et 40 lira. Bence çok uygun.

Daha önce 600-700 gram gelen palamudun tanesi 90 liralardaydı. Şimdi tane 50 liraya düştü ve gramaj da arttı. Çok da lezzetlendi. İnşallah vatandaş doya doya balık yiyebilecek" dedi.

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