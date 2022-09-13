Arkadaşlarını öldürdüklerini sabah öğrendiler!

ÇANAKKALE'NİN Yenice ilçesine bağlı Çal Köyü'nde alkol alan gençler, otomobille bir kenarda uykuya dalan arkadaşlarının üzerinden geçerek ölümüne sebep oldu. Tüm şehri yasa boğan talihsiz kaza önceki gece meydana geldi. Seramik fabrikasında çalışan Yasin Yazar ve arkadaşları köy düğününde birlikte alkol almaya başladı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar düğünde eğlenen gençler daha sonra araçlarıyla ormanlık alanda alkol almaya devam etti. Yasin Yazar bir süre sonra Çan'a gitmek üzere yürüyerek arkadaşlarının yanından ayrıldı. Yasin Yazar, alkolün de etkisiyle bir süre yürüdükten sonra oturduğu yol kenarında uyuyakaldı.

FARK ETMEDİLER

GECENİN ilerleyen saatlerine kadar alkol alan O.O. ve arkadaşları eve gitmek için yola çıkarken yolda uyuyan Yasin Yazar'ı fark etmeyerek otomobille üzerinden geçtiler. Gençler arkadaşlarını fark etmeyip evlerine dağılırken, talihsiz gencin cesedini köylüler buldu. Arkadaşını otomobiliyle ezdiğinden habersiz eve giden O.O. dün sabah gözaltına alındı.

■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN