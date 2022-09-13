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Haberler Çanakkale Çanakkale'de eşini katledip 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! Kendisinin aldattığı ortaya çıktı

Çanakkale'de eşini katledip 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı! Kendisinin aldattığı ortaya çıktı

Çanakkale'de geçtiğimiz ay boşanma aşamasında olduğu 17 yıllık eşini katleden cani koca Gencay Korur, cinayetten sonra sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapmıştı. Aldatıldığı için eşini öldüren Korur'un eşini kendisinin defalarca aldattığı ortaya çıktı.

DHA

13.09.2022, 11:44

Çanakkale’de eşini katledip ’gururlu hissediyor’ paylaşımı yapmıştı! Kendisinin aldattığı ortaya çıktı

Bayramiç ilçesinde oturan Ayşe Korur, uzun süredir geçimsizlik yaşadığı 2 çocuğunun babası 17 yıllık eşi Gencay Korur'u bir yıl önce terk edip, Ezine ilçesindeki baba evine dönerek, boşanma davası açtı. Düğünlerde çalgıcılık yapan Gencay Korur, 9 Ağustos günü saat 20.00 sıralarında, boşanma davaları süren eşiyle konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Gencay Korur, burada yanında getirdiği av tüfeğiyle eşini vurarak öldürüp, kaçtı.


Sosyal medya hesabından 'gülen yüz' ifadesi ve 'gururlu hissediyor' paylaşımı yapan Korur, polis tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı. İfadesinde, "Olay günü eşimin yaşadığı ailesinin evine gittiğimde eşimi dışarıda telefon ile konuşurken gördüm. Cilveli şekilde konuştuğunu duyunca sinirlenerek av tüfeğini sakladığım yerden aldım. Eşimi takip ederek evin içerisine girip kendisine ateş ettim" diyen Korur, tutuklandı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ DEFALARCA ALDATMIŞ
Gencay Korur'un, olaydan 1 yıl önce de eşini darbettiği, Ayşe Korur'un hayati tehlikesi olduğu için Bayramiç Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı. Gencay Korur hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılarak, savcılık talimatıyla o zaman gözaltına alındığı, ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakıldığı belirtildi. Ayşe Korur ile 13 yıldır anlaşamadıklarını söyleyip, devamlı kavga ettiklerini belirten Gencay Korur ifadesinde, "Ayşe benimle ilgilenmiyordu. Bundan dolayı da geçmiş zamanda birçok kez aldattım. Hatta boşanma kararı aldım. Ancak çocuklarım nedeniyle boşanmaktan vazgeçtim" dediği ifade edildi.

Eşini katleden kocadan korkunç paylaşım: "Gururlu hissediyor"

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