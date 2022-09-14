Bozcaada kumunu paket paket satmışlar

Türkiye'nin üçüncü en büyük adası Bozcaada'da deniz kumlarının paketlenerek bir firma tarafından e-ticaret sitelerinde satışa sunulduğu ortaya çıktı. "Bozcaada kumu-doğal deniz kumu" başlığıyla 7 kilosu 49.99 liradan satışa sunulan ilan büyük tepki toplarken, firma yetkilileri gelen tepkiler üzerine ilanı yayımdan kaldırdı.





İLANI GÖRENLER ŞİKAYETÇİ OLDU

"BU kadarına da pes" dedirten olay Bozcaada sakinlerinin e-ticaret sitesinde gördüğü bir satış ilanıyla ortaya çıktı. Firmayla ilgili şikayetçi olunduktan sonra açıklama yapan yetkililer önce her şeyin yasal olduğunu savundu. İlan kısa bir süre sonra değiştirilerek, "Bozcaada İnceliğinde Kum. Doğal Deniz Kumu" olarak yayımlanmaya başladı.