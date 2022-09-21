Rekortmen yüzücü bu kez Gökçeada’ya yüzdü

2010 yılında Mersin'den Kıbrıs'a 75 kilometrelik mesafeyi, 26 saat 15 dakikada aşıp rekor kıran yüzücü Alper Sunaçoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyük Kemikli bölgesinden Gökçeada'ya yüzdü. Rekortmen yüzücü yaklaşık 29 kilometreyi solo olarak 8 saat 14 dakikada geçti. Sunaçoğlu, "Böyle bir günde başarı elde ettiğimiz için bu başarıyı şehitlere, gazilere ve onların ailelerine armağan ediyoruz" diye konuştu. Etkinlik sonundan Sunaçoğlu'na plaket takdim edildi.



■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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