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Haberler Çanakkale Ayvacık'ta tekneleri battı! 4'ü çocuk 6 göçmen can verdi!

Ayvacık'ta tekneleri battı! 4'ü çocuk 6 göçmen can verdi!

Çanakkale'ye bağlı Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber tekne battı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk 6 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kaybolduğu bilgisi alınan 1 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürmekte.

DHA

24.09.2022, 15:02 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 15:12

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan fiber teknenin batması sonucu 4'ü çocuk, toplam 6 kişi hayatını kaybetti. 15 kişi kurtarılırken, kayıp 1 kişi için arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

Ayvacık’ta tekneleri battı! 4’ü çocuk 6 göçmen can verdi!

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün sabah saatlerinde Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarını aldı.

Ayvacık’ta tekneleri battı! 4’ü çocuk 6 göçmen can verdi!

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ayvacık’ta tekneleri battı! 4’ü çocuk 6 göçmen can verdi!

Ekipler, 15 kaçak göçmeni kurtarırken, 4'ü çocuk, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı

Ayvacık’ta tekneleri battı! 4’ü çocuk 6 göçmen can verdi!

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kurtarılan kaçak göçmenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ayvacık’ta tekneleri battı! 4’ü çocuk 6 göçmen can verdi!

Kaçak göçmenlerin verdiği bilgi doğrultusunda kayıp 1 göçmen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

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