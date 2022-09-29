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Çanakkale'de orman yangını! Ekipleri alarma geçirdi

Son dakika... Çanakkale'nin Biga ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahalesi sonuç verdi. Kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

AA

29.09.2022, 15:41 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 16:35

Çanakkale’de orman yangını! Ekipleri alarma geçirdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Örtülüce köyünde bulunan çöplük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 5 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 17 arazöz, 3 dozer, ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

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