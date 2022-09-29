CHP’li Başkan’ın öldüren iftirası

Bir çocuk babası Ali Çetinkaya'yı ölüme götüren olaylar zinciri, 2020 yılının mayıs ayında işletme şefliğini yaptığı belediyeye ait akaryakıt istasyonundan 73 bin liranın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla başladı. İddiaya göre, CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun, uzun bir süredir görev yapan Ali Çetinkaya'nın tüm yetkilerini elinden alarak, toplanan günlük gelirleri bankaya yatırma yetkisini belediyede işçi olarak çalışan, İYİ Parti Meclis üyesinin oğlu olan T.G.'ye devretti.

İYİ Parti Meclis üyesinin oğlu olan T.G.

DURUMU BANKA FARK ETTİ

T.G'nin bir hafta boyunca bankaya uğramamasından şüphelenen banka çalışanları, durumu belediyeye bildirdi. Yapılan incelemede T.G'nin belediyenin günlük hasılatlarını kapsayan 25.03.2020 tarihindeki 25.816,59 lirayı, 03.04.2020 tarihindeki 22.575,65 lirayı, 15.04.2020 tarihinde ise 25.030,53 lirayı kapsayan teslimat müzekkerelerini oluşturmadığı ve paraları bankaya teslim etmediği ortaya çıktı.

HESAP HAREKETLERİ ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan T.G, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, paraları bankaya yatırdığını ileri sürerken, Bayramiç Cumhuriyet Başsavcılığı T.G'nin hesap hareketlerini incelemeye aldı. T.G.'nin banka hesabına ATM yolu ile yaklaşık 43 bin lira kaynağı belirsiz para girişi yaptığı tespit edildi. 25.03.2020 tarihinden önce de benzer durumlar yaşandığı görüldü. Olayın ortaya çıkmasının ardından T.G. Hal Müdürlüğü'ne gönderilerek adeta ödüllendirilirken, Ali Çetinkaya ise "Bayramiç belediye meclisi tarafından kendisine verilen işletme müdür vekilliği görevini ihmal ederek, kamuya maddi zarara neden olduğu" gerekçe gösterilerek açığa alındı.

CHP'li Belediye Başkanı Mert Uygun

"ÖDEMEZSEN AÇIĞA ALIRIM"

Uzun bir süre açıkta kalan Çetinkaya, geçtiğimiz haziran ayında işe iade davasını kazanıp haklılığını ispat ederek işine geri döndü. İddiaya göre, geçtiğimiz cuma günü mesai çıkışı Çetinkaya, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun tarafından odasına çağrıldı. Başkan Uygun, Çetinkaya'ya çalınan 73 bin lirayı ödemesini, aksi takdirde tekrar açığa alınacağını bildirdi.

Başkanın bu isteği karşısında şoka giren Çetinkaya, bu parayı çalan kişiden tahsil etmesini istedi. Başkan Uygun ise, bunu kabul etmedi. Duydukları karşısında çok üzülen ve sinirli bir şekilde belediyeden ayrılan Çetinkaya, evde fenalık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çetinkaya'nın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde bir hafta uyutulan genç adam, yaşam savaşını kaybetti. Çetinkaya'nın beyin kanaması geçirdiği günün sabahı duruşmaya çıkacağı öğrenildi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN