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Haberler Çanakkale 656 yıllık camiye PVC pencere!

656 yıllık camiye PVC pencere!

Çanakkale’deki tarihi caminin aslına uygun restore edilmemesi ve PVC pencere takılması görenleri hayrete düşürdü

2.10.2022

656 yıllık camiye PVC pencere!

ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesine bağlı Tuzla köyünde bulunan 656 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi ve külliyesinin restorasyonu 2 yıl önce başladı. 1366'da Osmanlı padişahlarından Murad Hüdavendigar tarafından inşa ettirilen cami, medrese ve hamamlardan oluşan Hüdavendigar Külliyesi'nden geriye cami ve külliyesi kaldı.

YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ
MEDRESE ve hamamlar ise zaman içerisinde yok oldu. Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise başlatılan restorasyon çalışmalarında caminin pencerelerine aslına uygun cam yerine PVC pencere taktırdı. Tarihi caminin pencerelerine PVC takıldığını gören vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterip yapılan yanlıştan dönülmesi çağrısı yaptı. Camideki PVC pencerelerin hiç yakışmadığını ifade eden vatandaşlar, "Camiyi ziyarete geldik. Restorasyonda olan caminin pencerelerine PVC cam takıldığını gördük. Bu durum tarihe hiç yakışmamış, bu yanlıştan bir an önce dönülmeli" dedi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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