2 kaza 2 ölüm

Çanakkale'de motosiklet duvara çarptıktan sonra alev alırken, feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Ezine ilçesi Ezine- Geyikli karayolunda meydana geldi. Yusuf Ekinci idaresindeki 16 YM 589 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet alev aldı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürerek sürücü Yusuf Ekinci'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan hayatını kaybeden Yusuf Ekinci'nin Bursa TUGİAD üyesi olduğu öğrenildi.



KAMYONETLE ÇARPIŞTI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Bilgehan Korkmaz'ın (20) kullandığı 45 KK 066 plakalı motosiklet ile Kamil H. (63) idaresindeki 45 E 0861 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralan Korkmaz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bilgehan Korkmaz yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kamyonet sürücüsü Kamil H. tutuklandı.



■ SERKAN ÖZCAN / ÜMİT ERKAN DEMİRCAN