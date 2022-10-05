Çanakkale’de bir ilk! Topraksız tarımla 30 günde marul üretiyor!

HEDEFİ TÜRKİYE GENELİNE PAZARLAMAK

Marul üretimini daha önce toprakta yaptığını belirten üretici Kartal, "Toprakta işçilik çok fazla, yaptığımız araştırmalar sonucunda topraksız sulu tarım yapmaya karar verdik. Beş yıldır bu sistemi araştırıyorduk. Topraklı tarımda maliyet çok fazla oluyor.

Topraksız sulu tarımda ise maliyet çok düşük, özellikle işçilik ve gübre konusunda. Yetiştirme süresi de kısalıyor. Toprakta üretilen marul, 40 ile 45 gün arasında yetişirken, açık havada topraksız sulu tarımla 30 günde marul yetiştiriyoruz. Şu anda 1 tane marulu 7 ile 10 TL arasında pazarda satıyoruz