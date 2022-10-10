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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gemi limana çekildi

Çanakkale Boğazı'nda hareketli anlar! Gemi limana çekildi

İtalya'ya gitmekte olan ve Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir konteyner gemisinin makine bölümünde arıza çıktı. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

AA

10.10.2022, 12:26

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi, makine arızası nedeniyle limana çekildi.

Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Gemi limana çekildi

Tekirdağ'dan İtalya'ya giden 207 metre boyundaki Liberya bayraklı "MSC Malena" isimli konteyner gemisi, Kilitbahir önlerinde makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Gemi limana çekildi

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-15" römorkörleri sevk edildi.

Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Gemi limana çekildi

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

Çanakkale Boğazı’nda hareketli anlar! Gemi limana çekildi

Gemi, römorkörler refakatinde Karanlık Liman demir bölgesine sevk edildi.

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