’Assos’ ve ’Troya’ tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan Assos ve Troya tünelleri, Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törenle açıldı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Esasen bu heyecanı sizlerle birlikte yerinde yaşamak arzusundaydık ancak yurt içi ve yurt dışı programlarımızın yoğunluğu buna el vermedi. Biz de açılışı daha da geciktirmeyelim diyerek canlı bağlantıyla bu programı gerçekleştirmek istedik. Açılışını yapacağımız Ayvacık Küçükkuyu Yolu ile Troya ve Assos tünellerinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

DAHA ÖNCE 50 DAKİKA SÜREN YOLCULUK 5 DAKİKAYA İNDİ

Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol, Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey-güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'yle bölgede hızlanan trafiğe cevap verecek, yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Açtığımız tüneller sayesinde Kazdağları'nın tabiatına en küçük bir zarar vermeden, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık 2,5 kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem de emisyondan elde ettiğimiz kazanç, yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor.

"BÖLGEDE BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA SAHİP OLMAYAN ANA GÜZERGAH BIRAKMADIK"

Vatandaşlarımıza konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadık.

Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar, tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerin coşkusunu da yaşatacaktır.

Tarihimizin şanlı şehri, Cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, iki kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışır. Yazın tatilcilerin, kışın bölge halkının ulaşımını rahatlatacak bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

"HER ALANDA ÇANAKKALE'Yİ GELİŞTİREREK ECDADIN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi, Çanakkale'nin her bir köşesi hem insanlık tarihinin hem kendi tarihimizin hazineleriyle bezelidir. Aristo'nun şehri Assos ile Homeros'un şehri Troya da bunlar arasındadır. Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in ve bize bir asır önceki büyük zaferi yaşatan tüm kahramanlarımızın hatıraları hala bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Ortasından deniz geçen Çanakkale, tıpkı İstanbul gibi iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamlamaktadır. Fatih'in mirası, Kale-i Sultaniye ve Kilitbahir Kalesi'nin bize verdiği mesajları, bu vatanın her bir köşesini eser ve hizmetlerimizle donatarak en güzel şekliyle aldığımızı düşünüyorum.

Şehitliklerimizi abat ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak, sanayisiyle, tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle, her alanda Çanakkale'yi geliştirerek ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. Marmara'yı çepeçevre saran 1915 Çanakkale Köprüsü'yle boğazı geçen otoban projesi bile başlı başına tarihe kazınmış bir mühürdür.

"TÜRKİYE YÜZYILI PROGRAMIMIZLA 2053 VİZYONUMUZUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ"

Şimdi Çanakkale'yle birlikte 81 vilayetimizin tamamını saran yeni bir heyecanın, yeni bir hamlenin daha çalışmalarını yürütüyoruz. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken, biz usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen "Türkiye yüzyılı" atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimizi ufkuyla buluşturmuşsak inşallah şimdi de "Türkiye yüzyılı" programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gereken altyapıyı kurduk. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci asrını, "Türkiye yüzyılı" haline getirecek büyük dönüşüme hazırladık.

"MİLLETİMİZ DEMOKRASİ VE KALKINMA REFORMLARIYLA ELDE ETTİĞİ KAZANIMLARIN KIYMETİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Küresel, siyasi ve ekonomik krizler kimi alanda işimizi zorlaştırsa da bu büyük dönüşümün gerekliliğini ve kaçınılmazlığını teyit etmiştir. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber, imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi eski siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Ama hamdolsun milletimiz demokrasi ve kalkınma reformlarıyla elde ettiği kazanımların kıymetini çok iyi biliyor.

Ülkemizin heyecanının bunlardan geri gitmek değil, daha ileri atmak olduğu gerçeği de vatandaşlarımızın zihinlerinde mıh gibi yer etmiştir. Gençlerimizin "Türkiye yüzyılı" konusundaki heyecanının, dinamizminin büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bütün bu projelerimizin yapımına ve açılışına ara vermeden devam ederken, diğer yandan da yeni bir vizyon inşa ediyoruz. Bu vizyon, Türkiye'nin her bir şehrinin, milletimizin her bir ferdinin, onlarla beraber tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin hayallerini, beklentilerini, yarınlarını kuşatacaktır.

"TÜRKİYE ASLA HARİTADA GÖZÜKEN SINIRLARINDAN İTİBAREN BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Hep söylediğimiz gibi Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından itibaren bir ülke değildir. Bizim gönül sınırlarımız, ecdadımızın üç kıta 7 iklim tarifiyle ifade ettiği genişliktedir. Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız, tüm mazlum ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

İŞTE TÜNELİN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ

Araç sahiplerine büyük kolaylık sağlayacak Marmara Bölgesi'nin önemli projelerinden Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri hizmete açıldı.

Çanakkale - İzmir karayolunun Ayvacık - Küçükkuyu arası dağ, deniz ve termal turizminin bir arada yaşandığı bölge olması nedeniyle trafik akışının sağlıklı olması büyük önem arz ediyordu.

Kazdağlarındaki tehlikeli yolu güvenli hale getiren 9.63 kilometrelik Ayvalık - Küçükkuyu Bölünmüş Yolu ve İkiz tünelleri açılınca 50 dakikalık zorlu yolculuk 5 dakikalık konforlu bir seyahate dönüşecek. Ayrıca tek şeritli ve tırların yoğunlukla kullandığı keskin virajlara sahip olan bu yol, Çanakkale'yi İzmir'e bağlayan bir yol olduğu için araç trafiğinin yoğun yaşandığı bir bölgeydi. Dolayısıyla yolda sollama yapılamıyordu. Örneğin bir kamyon yavaş gidiyorsa arkasındaki tüm araçlar yavaş gitmek zorunda kalıyordu. Kamyonların, tırların ve trafiğin çok yoğun olduğu bir bölge olan Kazdağı rampaları şimdi daha konforlu bir hale getirildi.

Can ve mal kaybına yola açabilecek kazaların önünü geçerek 2,52 kilometrelik kısaltmayla birlikte bölünmüş yol standartlarında trafik akışı sağlanmış olacak. Kesintisiz seyirle zaman ve yakıt tasarrufu açısından ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

TRAFİK ÇİLESİ BİTİYOR

Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan 9.6 kilometrelik bölünmüş yol yapım çalışmaları kapsamında onlarca keskin virajı içinde barındıran bölgeye toplam 5 bin 745 metre uzunluğunda çift tüp 2 tünel inşa edildi.

Tünellerin tamamlanmasıyla ağır tonajlı kamyonların arkasında oluşan kilometrelerce uzunluğundaki konvoy nedeniyle sollama yapamayan sürücüler için çekilmez olan onlarca virajlı Kazdağları rampalarındaki çileli ulaşım son buldu.

"50 DAKİKALIK ZORLU YOLCULUK 5 DAKİKAYA DÜŞÜYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'ni hizmete açıyoruz. 50 dakikalık zorlu yolculuğu, 5 dakikalık konforlu seyahate dönüştürüyoruz."

"SÜRÜCÜLER NEFES ALACAK"

Çanakkale'de yine tarihi bir gün yaşanacağını söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bugün sadece Ayvacık'ı Küçükkuyu'ya bağlamıyoruz. Bugün, Kuzey Marmara'yı Güney Marmara'ya, Ege'ye bağlıyoruz; Çanakkale yatırımcısını İzmir Limanı'na bağlıyoruz; İstanbul turistini Küçükkuyu'ya, Ayvacık'a, Assos'a bağlıyoruz. Bugün, bazen 1 saati bulan, yağmurda, karda, büyük kazaların olduğu o yolu, 5 dakikaya indirmenin, modern ulaşıma kavuşmanın adımını atıyoruz. Biri 4 bin 100 metre, biri bin 700 metre olmak üzere iki devasa tünelin açılışını yapacağız" dedi.