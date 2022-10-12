  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çakmakla tüp kontrolünde korkunç son

Çakmakla tüp kontrolünde korkunç son

12.10.2022

Çakmakla tüp kontrolünde korkunç son

ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesinde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden şahıs, bu sırada çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta meydana geldi. Evde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol ederken tüpün alev almasıyla birlikte Hüseyin Dur'un (68) üzerindeki kıyafetler de tutuştu.

Bir anda yanmaya başlayan Dur, komşularından yardım istedi. Evdeki yoğun gaz ve dumandan dolayı komşular tarafından dışarı çıkarılamayan Dur, yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Dur'un cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA