Çakmakla tüp kontrolünde korkunç son

ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesinde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden şahıs, bu sırada çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta meydana geldi. Evde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol ederken tüpün alev almasıyla birlikte Hüseyin Dur'un (68) üzerindeki kıyafetler de tutuştu.

Bir anda yanmaya başlayan Dur, komşularından yardım istedi. Evdeki yoğun gaz ve dumandan dolayı komşular tarafından dışarı çıkarılamayan Dur, yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Dur'un cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN