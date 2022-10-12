  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale’de kaçak tütün ile içki ele geçirildi

Çanakkale’de kaçak tütün ile içki ele geçirildi

Çanakkale'nin Çan ve Gelibolu ilçelerinde polis ekiplerinin operasyonunda 998 kilo kaçak kıyılmış tütün ile 46 farklı marka gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

DHA

12.10.2022, 15:32

Çanakkale’de kaçak tütün ile içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Çan ilçesindeki çalışmalarda F.K.'nin aracında yapılan aramalarda 998 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca Gelibolu ilçesindeki bir başka operasyonda ise S.A., O.F. isimli şüphelilerin aracında 46 farklı marka gümrük kaçağı 48,6 litre içkiye el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA