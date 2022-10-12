Çanakkale’de kaçak tütün ile içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince il genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Çan ilçesindeki çalışmalarda F.K.'nin aracında yapılan aramalarda 998 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ayrıca Gelibolu ilçesindeki bir başka operasyonda ise S.A., O.F. isimli şüphelilerin aracında 46 farklı marka gümrük kaçağı 48,6 litre içkiye el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.