Bakan Karaismailoğlu açıkladı: İşte Assos ve Troya tünellerini 1 haftada geçen araç sayısı

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerinin geçen hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantısıyla hizmete alındığını hatırlattı.

Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla 12,1 kilometrelik mevcut yolun, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düştüğünü, ulaşım süresinin 50 dakikadan 5 dakikaya indiğini vurgulayan Karaismailoğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini bir haftada 53 bin aracın kullandığını bildirdi.

Karaismailoğlu, Assos ve Troya tünelleri sayesinde, keskin virajları bulunan Kaz Dağları'nı sürücülerin "korkulu rüyası" olmaktan çıkardıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Çanakkale'nin güneydeki tatil beldeleri ile Balıkesir ve İzmir'e ulaşımını sağlayan kuzey-güney aksında, özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafiğin düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Ayvacık-Küçükkuyu arasında kalan tek yol kesimi, bölünmüş yol haline getirdik. 9,6 kilometre uzunluğunda, '2x2 şeritli', bitümlü sıcak karışım kaplamalı projede, her biri çift tüplü inşa edilen 1693 metrelik Assos Tüneli ve 4 bin 17 metrelik Troya Tüneli de tamamlanarak hizmete sunuldu."

Assos ve Troya tünelleri bölgenin tarım ve turizmine çok büyük katkı sağlayacak

Troya ve Assos Tünelleri havadan görüntülendi

'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışını Başkan Erdoğan yaptı! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düştü