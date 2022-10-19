Çanakkale’de minibüs ile kamyonet çarpıştı

Kaza, Çanakkale-Çan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcu minibüsü ile kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası minibüs devrilirken, olay yerinde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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