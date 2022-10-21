Tacizci laborant en sonunda açığa alındı

ÇANAKKALE'NİN Çan ilçesinde, Sağlık Meslek Lisesi üçüncü sınıf öğrencisi İ.T. (17), staj yaptığı hastanede iddiaya göre laborant S.K'nın odasında tacize uğradı. S.K.'nin elinden zorla kurtulan genç kız, durumu önce hastanede staj yapan diğer arkadaşlarına anlattı. Arkadaşlarının zaman zaman tacize uğradığını ve korkudan hiçbir şey yapamadıklarını öğrenen İ.T. eve gittiğinde yaşadıklarını annesine anlattı.

6 ÖĞRENCİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

KIZINDAN duyduklarıyla şoku yaşayan anne S.T. kızıyla birlikte Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından S.K. polis tarafından hastanede gözaltına alındı. Olayın ortaya çıkmasının ardından meslek lisesinde öğrenim gören ve hastanede staj yapan 6 öğrenci daha S.K. hakkında şikayetçi oldu. Yapılan soruşturma da S.K.'nin daha önce de taciz iddiaları nedeniyle görev yerinin birkaç kez değiştirildiği ortaya çıktı. S.K. soruşturma kapsamında açığa alınırken olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN