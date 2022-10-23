Polisten kaçak sigara satıcılarına ağır darbe

ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlü ekipleri, kaçak sigara sararak satan kişilerin kimliklerini tespit etti. M.A. ve C.M. isimli şüpheliler evlerine yapılan baskında gözaltına alınırken yapılan aramalarda 13 bin 840 adet sarılmış sigara, 7 bin 800 adet boş makaron, 65 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet dijital sigara sarma makinası el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. ve C.M. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN