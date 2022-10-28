Çanakkale’de kırmızı ışıkta duramayan araç dehşet saçtı: 3 araca çarptı

Kaza, Çan Tepeköy sapağındaki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa U. idaresindeki 17 UV 252 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen O.K. sevk ve idaresindeki 17 KD 696 kamyonete çarparak durdu. 4 aracın karıştığı kazada 17 KD 696 plakalı kamyonet, 17 HC 910 plakalı ve 17 VP 851 plakalı araç maddi hasar aldı.

17 UV 696 plakalı araçta sıkışan araç sürücüsü İsa U., Çan Belediyesi İtfaiye ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yaralı İsa U. ve Ünzile U., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.