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Haberler Çanakkale Dere yatağına uçan araçtaki sürücü ve eşi hayatını kaybetti

Dere yatağına uçan araçtaki sürücü ve eşi hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde köprüden dere yatağına uçan araçtaki sürücü ağır yaralanırken ve eşi kayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre sürücü de yapılan tüm müdahlelere rağmen hayatını kaybetti.

İHA

28.10.2022, 11:51

Dere yatağına uçan araçtaki sürücü ve eşi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza dün saat 22.00 sıralarında Yenice ilçesinden Sofular köyüne seyir halinde olan Halil Çorak idaresindeki 17 HS 308 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Nevruz köyü köprüsünden dere yatağına uçtu. Kazada araba hurda yığınına dönerken aracın sürücüsü Halil Çorak ağır yaralandı, araçta bulunan eşi Kezban Çorak ise olay yerinde hayatını kaybetti.



Yenice Belediyesi itfaiye ekibinin kurtarma çalışması yaptığı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahale ettiği yaralı Halil Çorak Yenice Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kezban Çorak'ın cenazesi ise Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil Çorak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karı ve kocanın cenazelerinin ikindi vakti Sofular köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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