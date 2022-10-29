Ölüme birlikte gittiler

Çanakkale ve Torbalı'da yaşanan trafik kazaları 4 can aldı. Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ilçe pazarından dönen yaşlı çift dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza önceki gün saat 22.00 sıralarında Nevruz Köyü Köprüsü'nde meydana geldi. Perşembe günleri kurulan semt pazarında alışverişlerini tamamlayan Halil- Kezban Çorak çifti, Yenice İlçesi'nden Sofular Köyü'ne gitmek için otomobilleriyle yola çıktı. Halil Çorak, Nevruz köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek 5.5 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçtu.

Kazanın etkisiyle araç ortadan ikiye ayrılırken, olayı gören çevredekiler durumu hemen Jandarma, 112 ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekip çifti araçtan çıkardı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Çorak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DEREYE YUVARLANDILAR

İzmir'in Torbalı ilçesinde dereye yuvarlanan traktördeki Bektaş Ay (65) ve eşi Sevim Ay olay yerinde can verdi. Ay çiftinin tarlaya gitmek için bindiği traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Ay çifti olay yerinde can verdi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN/ÖMER DUR