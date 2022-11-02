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Haberler Çanakkale Çanakkale'de komşu kavgası cinayetle bitti! Av tüfeği ile dehşet saçtı

Çanakkale'de komşu kavgası cinayetle bitti! Av tüfeği ile dehşet saçtı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki komşunun kavgasında kan aktı. R.A. tarafından av tüfeği ile vurulan Hüseyin Geçer olay yerinde hayatını kaybetti.

AA

02.11.2022, 13:48

Çanakkale’de komşu kavgası cinayetle bitti! Av tüfeği ile dehşet saçtı

Türkmenli köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Geçer (63), traktörüne bindiği sırada aralarında husumet bulunan ağıl komşusu R.A. ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A. tarafından av tüfeğiyle göğsünden vurulduğu öne sürülen Geçer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Geçer'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaçan katil zanlısı R.A'nın yakalanması amacıyla jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

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