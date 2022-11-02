Çanakkale’de komşu kavgası cinayetle bitti! Av tüfeği ile dehşet saçtı

Türkmenli köyünde hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Geçer (63), traktörüne bindiği sırada aralarında husumet bulunan ağıl komşusu R.A. ile karşılaştı.
Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A. tarafından av tüfeğiyle göğsünden vurulduğu öne sürülen Geçer, olay yerinde hayatını kaybetti.
Geçer'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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