Hayvan kavgasında komşusunu öldürdü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Recep A. (70), kurutmaya bıraktığı mısırlarına hayvanlarının dadandığını ileri sürdüğü Hüseyin Geçer'i (63) çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürdü. Olay dün saat 09.30'da ilçeye bağlı Türkmenli köyünde meydana geldi. Çiftçi Recep A, kendi hayvanları için hasat ettiği mısırları kurutmak için beton zemine serdi. Mısırlarına Geçer'in hayvanları girince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Recep A, yanındaki av tüfeğini Geçer'e doğrultup ateşledi. Geçer, olay yerinde can verdi. Recep A ise muhtarı arayarak cinayeti itiraf etti. Jandarma, A'yı yakalamak için çalışma başlattı.



■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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