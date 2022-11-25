Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde, Lapseki ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, tarihi eser niteliğinde 11 sikke, 4 taş obje, 4 metal obje ile kazma, kulaklık, metal arama dedektörü, pointer el arama dedektörü, 3 metal kazma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.E hakkında adli işlem yapıldı. Şüpheli M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.