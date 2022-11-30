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Haberler Çanakkale ‘Yapma diye yalvardı ama durmadım, devam ettim’

‘Yapma diye yalvardı ama durmadım, devam ettim’

30.11.2022

‘Yapma diye yalvardı ama durmadım, devam ettim’

ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesine bağlı Kanibey köyündeki tavuk çiftliğinde çalışan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i (27) 6 ay önce başına kürekle vurarak öldüren Hakkı Elalmış, ilk duruşmada ifadesini değiştirdi. Hakkı Elalmış'ın ilk duruşması Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Savcılıktaki ifadesinde suçunu itiraf eden Elalmış, hakim karşısında ifadesini defalarca değiştirdi.

Sanık Elalmış, savcılıktaki ifadesinde, Türkan Demir ile eşim arasındaki bir ay önce olan anlaşmazlığı konuşmak üzere Türkan Demir'in yaşadığı tavuk çiftliğine gittiğini eşine söyledikleri yüzünden onu uyardığını ancak Türkan Demir'in hiçbir şey yapamazsın demesi üzerine sinirlenerek kapı önündeki sopayla vurduğunu belirtti.

SANIK Elalmış ifadesinde yaşanan şiddeti şu sözlerle anlamıştı: "Türkan bana 'yapma' dedi. Yere düşüp kalktı. Ben tekrar sopa ile bacaklarına doğru vurdum. Bu esnada bana 'yapma' diye yalvardı ama ben durmadım vurmaya devam ettim. Sonra kümese kaçtı. Kümeste kürekle vurdum ve yere düştü. Vurdukça daha da sinirlenerek, devam ettim. Bu darbeler esnasında, elimdeki sopayı tuttu. Ben de yanımdaki bıçakla bıçakladım."
Demir'in avukatları, Elalmış'a tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulanmasını talep etti.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN

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