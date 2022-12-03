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Haberler Çanakkale Otomobilin ezdiği talihsiz kadın hayata tutunamadı

Otomobilin ezdiği talihsiz kadın hayata tutunamadı

3.12.2022

Otomobilin ezdiği talihsiz kadın hayata tutunamadı
ÇANAKKALE'DE minibüse binmek isterken bir otomobilin önce çarptığı sonra da üzerinden geçtiği kadın 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu tatil beldesinde meydana gelen olayda, evinin önünden minibüse binmek isterken N.C.'nin kullandığı otomobilin çarptığı Neslihan Çakır (64), 11 gün sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kameralara da saniye saniye yansıyan olayda, Neslihan Çakır'ın minibüsü durdurmak için elini kaldırdığı, ardından otomobilin minibüsün sağına geçerek yoluna devam ettiği ve talihsiz kadına da çarptıktan sonra yolunda ilerlediği görüldü.

■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
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